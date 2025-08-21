В правительстве региона обсудили национальные и религиозные вопросы

В региональном правительстве прошло заседание Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе.

Обсуждались вопросы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории региона, реализацией стратегии государственной национальной политики.

В этом году в мероприятии приняла участие заместитель генерального директора Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Наталья Альтнер. Губернатор Роман Бусаргин выразил благодарность за поддержку мероприятий и проектов. Под эгидой Ассоциации в октябре этого года в регионе пройдет окружной этап конкурса премии «Гордость нации – 2025».

Глава региона подчеркнул, что в Саратовской области проживают представители более 130 национальностей, работают свыше 50 национально-культурных организаций и автономий и свыше 450 религиозных организаций.

«Мы должны быть едины в стремлении сохранять наши духовно-нравственные ценности, которые веками объединяли народы России. Только так, вместе, мы справимся со всеми вызовами, которые стоят перед нашей сильной страной», — отметил губернатор.

Роман Бусаргин поблагодарил руководителей национально-культурных организаций и религиозных объединений за поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Отдельно он отметил вклад в патриотическое воспитание, а также в сохранение культурного наследия, — сообщает пресс-служба областного правительства.