Блогер Софья Макеева: «Ехала за архитектурой, а увезла вкус Саратова»

Известная блогер Софья Макеева (sonia.makeeva) поделилась неожиданным впечатлением от поездки в Саратов.

Девушка призналась в соцети ВКонтакте: она ожидала красивую архитектуру, достопримечательности и знакомство с городом, но одним из самых ярких моментов стал… саратовский калач.

«Представьте: садишься на хлеб, а он потом снова поднимается и возвращает форму! — рассказывает Софья, показывая вивдео на своей странице в ВК, как это наглядно происходит. — Согласитесь, не каждый день такое увидишь. И ведь это не просто забавный трюк, а свидетельство особой упругости мякиша и технологии приготовления».

По её словам, калач оказался ещё и невероятно вкусным. «Я по чуть-чуть подходила к нему в течение дня, а потом поняла, что съела целый калач. Оказывается, за день это вполне реально, если хлеб настолько хорош!»

Стоит такой калач примерно 100 рублей — и, судя по отзыву, это одно из самых доступных и запоминающихся гастрономических впечатлений в городе.

«Вот так и бывает: едешь за впечатлениями от города, а увозишь с собой ещё и вкус, который теперь прочно ассоциируется с Саратовом», — подытожила блогер.