В Саратове незрячие люди осваивают смартфоны — и это меняет их жизнь

Международный день белой трости: как технологии возвращают самостоятельность тем, кто потерял зрение

Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день белой трости — дата, которая напоминает не столько о трудностях, сколько о возможностях. В Саратовской области незрячие и слабовидящие люди доказывают: смартфон может стать глазами — если знать, как им пользоваться.

Как пишет издание saratov.kp.ru, Светлана и Олег Ольшанские, тренеры центра «Камерата», уже несколько лет учат незрячих жителей региона обращаться с обычными гаджетами. Никакого эксклюзивного оборудования — только телефон, специальные голосовые программы и особые жесты, которые нужно освоить.

Что это даёт? Практически всё. Распознать надпись на упаковке лекарств, определить цвет одежды, проверить номинал купюры, построить маршрут, оплатить счёт, заказать продукты — всё это незрячий человек может делать сам, без чужой помощи.

Но есть нюанс: управление смартфоном без зрения — это отдельная наука. Привычные свайпы и нажатия здесь не работают. Нужны другие жесты, другая логика, другие настройки. Даже близкие не всегда могут помочь — они просто не знают, как это устроено. Поэтому обучение проходит индивидуально, и в среднем занимает около двух месяцев.

Иллюстрация: ИИ

Особенно тяжело тем, кто потерял зрение уже взрослым. По словам Светланы Ольшанской, многие из них замыкаются, перестают общаться и даже не догадываются, что могут продолжать пользоваться цифровыми сервисами. Смартфон в такой ситуации — не роскошь, а мост в мир.

Отдельная тема — технические средства реабилитации. Их список расширяется: брайлевские дисплеи, электронные устройства для ориентирования. Всё это можно получить бесплатно — при наличии показаний и после оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

Но даже самое полезное устройство бесполезно, если человек не знает о его существовании.

Поэтому Международный день белой трости — это не про жалость. Это про информацию. Чем больше окружающие знают о повседневной жизни незрячих, тем меньше в ней барьеров и изоляции.

Ольга Сергеева