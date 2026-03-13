Блогера-иноагента Налимову* из Саратова оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

Суд в Саратове оштрафовал блогера-иноагента Елену Налимову* на 30 тысяч рублей.

Кировский районный суд Саратова признал журналистку, внесенную в реестр иностранных агентов, виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Как следует из картотеки суда, публицистке назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Дело рассматривала судья Дарья Богданова. Подробности правонарушения не разглашаются: в карточке дела указано, что материалы касаются интересов государства и потому остаются закрытыми.

В суде интересы Налимовой* представлял адвокат Игорь Элифхонов. Сама блогер свою вину не признала.

Напомним, Минюст включил саратовчанку в реестр иностранных агентов в ноябре 2025 года. Ведомство обвинило ее в распространении недостоверной информации о решениях российских властей, а также в публикации материалов от других иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными.

*Признана в РФ иноагентом

Ольга Сергеева