Вавиловский университет приглашает на бесплатное обучение в «Школе фермера»

Открыт прием заявок на участие во всероссийском образовательном проекте Россельхозбанка «Школа фермера» в Саратовской области.

Обучение будет проходить на площадке Вавиловского университета при поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Программа разработана с учетом разного уровня знаний и опыта участников и дает комплексную информацию о том, как построить эффективный фермерский бизнес «с нуля» или развивать уже имеющееся хозяйство.

Обучение в «Школе фермера» — бесплатное, все расходы берет на себя АО «Россельхозбанк».

Учебный курс состоит из общепрофессионального модуля (правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, маркетинг, выстраивание каналов сбыта, продвижение региональных брендов, цифровые решения для сельского хозяйства и др.) и вариативного модуля с выбором специализации: «Рыбоводство» и «Органическое производство».

Кроме того, участники познакомятся с новейшими агротехнологиями и получат практические знания на площадках ведущих сельхозпредприятий региона. Особое внимание будет уделено вопросам применения новых технологий, позволяющих снижать издержки и повышать рентабельность производства. Участники проекта смогут разработать план и дорожную карту развития собственного агробизнеса. Слушатели «Школы фермера», успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Занятия проводят спикеры-практики Россельхозбанка, Вавиловского университета и представители компаний АПК.

К конкурсу допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Отбор проходит на конкурсной основе.

Ветераны СВО и члены их семей будут зачисляться в «Школу фермера» без конкурса.

Желающим пройти обучение необходимо прислать заявку на почту maslyuknv@vavilovsar.ru или позвонить по номеру: 8-927-277-23-01.

Заявки принимаются до 24 марта 2026 года.

Старт обучения в «Школе фермера» запланирован на 22 апреля 2026 года.

