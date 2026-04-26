Боксеры из Советска завоевали сразу шесть медалей на турнире «Серебряная перчатка»

Спортсмены из Советска взяли шесть медалей на региональном турнире.

Боксеры успешно выступили на областных соревнованиях «Серебряная перчатка» памяти мастера спорта СССР Владимира Пшенникова. Старты прошли в ФОКе «Дружба», сообщили в местной администрации.

«Серебряная перчатка» собрала около 70 боксёров из Калининграда, Советска, Балтийска, Гусева, Черняховска, Зеленоградска, Светлого, Немана и посёлка Прибрежный.

В итоге советские боксёры завоевали четыре золотые и две серебряные медали.

Ольга Сергеева