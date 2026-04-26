В Балакове замороженный абрикос чуть не лишил жизни пенсионерку. Ее спасли

В Балаково хирурги прооперировали 72-летнюю женщину, проглотившую абрикос вместе с косточкой.

Пожилая пациентка поступила в городскую клиническую больницу с сердечной патологией, но вскоре у неё начались тошнота и рвота. Выяснилось, что за три дня до госпитализации женщина ела замороженные абрикосы и проглотила косточку.

Компьютерная томография показала, что инородное тело плотно застряло в тонкой кишке — начались воспаление и отёк. Естественный выход инородного тела был невозможен.

Хирурги провели полуторачасовую операцию, извлекли косточку и предотвратили развивающийся перитонит. Несмотря на возраст и проблемы с сердцем, вмешательство завершилось успешно. Пациентку выписали домой.

Врачи предупреждают: при случайном проглатывании крупных косточек не стоит ждать — нужно немедленно обращаться за помощью.

Алиса Эай