Более 1 млн жителей Саратовской области проголосовали к полудню третьего дня выборов

Об этом в начале брифинга сообщила председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова.

По ее словам, по состоянию на 12:00 в голосовании приняли участие более 1 млн избирателей, что составляет 56% от общего числа граждан, включенных в списки избирателей.

На всех участках присутствуют наблюдатели. За ходом голосования также следят международные наблюдатели из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. За три дня в избирательные комиссии всех уровней поступило 20 обращений. Как отметила Романова, нарушений избирательного законодательства не установлено.

Интересная деталь: за два дня работы справочного информационного центра было принято и обработано 250 звонков. В основном жители обращались, чтобы уточнить адрес своего избирательного участка.

На брифинге вместе с Ириной Романовой присутствуют председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, который руководит общественным штабом наблюдателей, а также уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Николайченко. Она лично посещает избирательные участки, в том числе временные, организованные в СИЗО.