Борис Шинчук назвал общественных наблюдателей «армией правды»

В Саратове прошел брифинг, посвященный итогам третьего, заключительного дня голосования на выборах депутатов Госдумы и Саратовской городской думы.

О деятельности общественных наблюдателей на брифинге рассказал председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель регионального Штаба общественного наблюдения Борис Шинчук.

По его словам, в регионе работают около 5,5 тысячи общественных наблюдателей. Наблюдатели передают фото- и видеоматериалы с избирательных участков.

В Саратове также работает штаб видеонаблюдения и горячая линия для звонков. Шинчук отметил, что обращения граждан в основном носят технический характер. Жители уточняют, где находится их участок, когда и до какого времени можно проголосовать. На вопросы юридического характера отвечает специальная группа.

«У нас армия правды, я имею в виду наших наблюдателей, стоит на своем посту, защищая интересы демократической России» — сказал Борис Шинчук на брифинге.