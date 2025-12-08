Более 1 тысячи водителей в Саратовской области приняли участие в профилактическом месячнике «Внимание, переезд!»

В Саратовской области завершился месячник «Внимание, переезд!».

Его главная цель – предупреждение ДТП в зоне пересечения автомобильных и железных дорог.

В течение ноября были организованы профилактические рейды на переездах вблизи станций Мокроус, Ершов, Алтата, Озинки, Римско-Корсаковка, Анисовка, Примыкание, Чернавка, а также на перегонах Демьяс – Натальинский, Разъезд 11 км –

Разъезд 22 км, Саратов – Князевка, Сенная – Казаковка. В них приняли участие более 1 тыс. водителей.

В ходе акций специалисты железнодорожных предприятий совместно с сотрудниками полиции и представителями администраций раздали водителям тематические памятки и напомнили об основных правилах пересечения переездов.

Кроме того, железнодорожники провели тематические встречи с водителями автотранспортных предприятий.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Согласно статье 12.1 КоАП РФ, нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.