Саратовский гарантийный фонд предоставляет компаниям поручительство по аккредитиву

Саратовский гарантийный фонд начал предоставлять новую меру поддержки для малого и среднего бизнеса — поручительство по аккредитиву. Это расширит доступ предпринимателей к кредитным ресурсам и будет дополнительно стимулировать развитие малого бизнеса в столице.

Аккредитив — это специальный счет, который открывается в банке при возникновении торговых отношений. Сумму, которая находится на этом счете, можно зарезервировать для осуществления торговых сделок. Счет открывает покупатель на собственные средства или на условиях кредитного договора. Банк же выступает гарантом обеспечения своевременных расчетов между покупателем и продавцом и защищает всех участников сделки. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк выплачивает оговоренную сумму средств получателю.

Такая схема считается одним из самых надежных способов проведения расчетов. Покупатель гарантированно получит товар или услугу без необходимости вносить предоплату, а продавец — платеж за поставленный товар или оказанную услугу. Аккредитив, например, часто используют импортеры и экспортеры в условиях недостаточного доверия между компаниями. Комиссия за открытие аккредитива ниже ставки по кредитованию.

Первый договор Гарантийный фонд заключил с компанией, которая поставляет инструменты на промышленные предприятия. Компания оформила в банке аккредитив для закупки оборотных средств на сумму 10 миллионов рублей. Частично обеспечение по сделке организация покрыла благодаря поручительству Саратовского гарантийного фонда.

Воспользоваться поручительством по аккредитиву могут представители малого и среднего бизнеса Саратовской области, которые исправно платят налоги. Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн. рублей.

Более подробную информацию об условиях поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном сайте Фонда https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.