Более 1000 иностранных студентов вузов Саратова прошли курс адаптации

В саратовских вузах прошли адаптационные лекции для иностранных студентов.

В Саратовской области продолжается программа адаптации иностранных студентов. Новый цикл просветительских мероприятий прошел в СГЮА, СГУ и Вавиловском университете.

Занятия проводились в формате диалога с участием юристов, представителей Духовного управления мусульман Поволжья и туристического центра. Студентам рассказали об истории региона, основах законодательства и социальных нормах, а также о традициях ислама в России.

По словам и.о. министра внутренней политики области Дениса Попонова, в текущем году уже проведено 10 таких лекций, которые посетили более 1000 студентов. Эта системная работа помогает создать комфортные условия для учебы и жизни иностранцев в России.

Ольга Сергеева