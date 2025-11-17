Саратовская область вошла в топ-10 регионов по инвестклимату

По итогам 2025 года Саратовская область заняла место в десятке лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата.

Такого результата регион достиг благодаря системной работе по улучшению деловой среды.

Активность региона отмечена и в других сферах. На форуме «Сильные идеи для нового времени» от Саратовской области было подано рекордные 2415 проектов — третий показатель в стране. Кроме того, местное приложение CardioControl победило в конкурсе растещих брендов «Знай наших».

Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив развивается в новых направлениях: промышленный туризм, креативные индустрии и общественный капитал бизнеса. Уже 29 предприятий региона проводят экскурсии, которые за полгода посетили более 17 тысяч человек.

Ольга Сергеева