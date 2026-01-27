Более 1000 саратовских школьников послушали лекцию общества «Знание» о блокаде Ленинграда

В Саратовской области в рамках всероссийской акции «Знание.Герои» прошли мероприятия, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда.

Более тысячи школьников региона стали участниками просветительских лекций, организованных обществом «Знание» с 26 января по 4 февраля.

В «Доме Знаний» в Саратове состоялась онлайн-лекция, которую открыл заместитель министра образования области Михаил Попов. Он отметил важность осмысленного изучения истории.

Перед школьниками также выступил кандидат философских наук Дмитрий Кузнецов, рассказав о значении подвига жителей блокадного Ленинграда.

Акция ставит своей целью не только информирование, но и воспитание патриотизма, а также личной ответственности молодого поколения за сохранение исторической памяти.

Ольга Сергеева