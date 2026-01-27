Саратовская область экспортирует сельхозпродукцию в Китай, Саудовскую Аравию и Пакистан

Регион на протяжении пяти лет является лидером в Приволжском федеральном округе по экспорту сельхозпродукции.

Основу поставок составляют подсолнечное масло и иная масложировая продукция. Значительную долю также занимают зерно, зернобобовые, мясо-молочные изделия и продукты переработки.

Основными направлениями для экспорта являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В пятерку крупнейших стран-покупателей входят Турция, Индия, Азербайджан, Беларусь и Туркменистан. Существенные объемы продукции также поставляются в Китай, Саудовскую Аравию, Пакистан и Израиль.

«Конкурентоспособность товаров саратовских производителей растет, повышается качество сырья и увеличивается доля продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил начальник управления регионального минсельхоза Олег Козлов.

Расширению экспорта способствует реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ольга Сергеева