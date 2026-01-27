Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда

Российское общество «Знание» проводит масштабную просветительскую акцию Знание.Герои, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

С 26 января по 4 февраля 2026 года лекции, приуроченные к 82-й годовщине этого исторического события, проходят во всех 89 субъектах Российской Федерации. Так, в Саратовской области на площадке «Дома Знаний» состоялась онлайн-лекция, участниками которой стали более 1000 школьников со всего региона.

Мероприятие открыл заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов. Он отметил, что история – это наш коллективный опыт, самый суровый и самый важный учитель.

«Важно, чтобы Ваши знания не были поверхностным. Чтобы за строчками учебника вы видели живых людей. Чтобы вы спрашивали, сопереживали и делали свои выводы. Российское общество «Знание» наш надежный партнер в просвещении. Уже не первый раз мы объединяемся в знаковые даты. Ребята, вы – наследники великой страны, которая выстояла и победила. Вы теперь – хранители этой памяти. И ваша задача – не только помнить, но и знать. Знать правду, чтобы не допустить повторения тех страшных страниц. Знать цену подвигу, чтобы быть благодарными. Знать силу духа, чтобы в любой ситуации оставаться людьми», — подчеркнул Михаил Попов.

Лектор Общества «Знание», кандидат философских наук, преподаватель кафедры философии Саратовской государственной юридической академии Дмитрий Кузнецов провёл для школьников интерактивную лекцию, посвящённую Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие было нацелено на формирование глубокого понимания исторического значения этой трагической и героической страницы Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвиге ленинградцев.