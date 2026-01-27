В новом рейтинге Global Firepower российская армия сохранила вторую строчку, уступив США и опередив Китай.

Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), ветеран боевых действий, военный эксперт Вячеслав Калинин прокомментировал эту информацию «Российской газете».

Калинин отметил, что зарубежные аналитики продолжают высоко оценивать оборонный потенциал России. Несмотря на признание мощи РФ, Калинин призывает критически относиться к подобным спискам. По его мнению, стандартные критерии оценки численности техники и личного состава не учитывают ключевой фактор – человеческий ресурс.

Эксперт подчеркивает, что мотивация и патриотизм бойцов важнее технических характеристик вооружения. Поэтому странно, что в топ-20 рейтинга не вошла армия КНДР, чья высокая дисциплина и патриотизм известны всем.

Также ставится под сомнение само определение «сильнейшей армии». Успех точечных спецопераций, подобных действиям спецназа США, не гарантирует победу в полномасштабном конфликте или затяжной войне.

Главным итогом рейтинга остается факт признания страха и уважения к российскому военному потенциалу. Автор выражает надежду, что превосходство армий и впредь будет оцениваться лишь теоретически, без реальных столкновений.