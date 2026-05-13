Более 1100 материалов о Годе единства вышло в саратовских СМИ

На заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике депутаты и чиновники подвели промежуточные итоги информационной кампании, посвящённой Году единства народов России.

Как доложило профильное министерство, с января в областных, районных СМИ и на телеканалах опубликовано и вышло в эфир свыше 1100 материалов.

Комментарий депутата, регионального координатора «Женского движения ЕР», гендиректора «Волга-Медиа» Марии Усовой:

«На примере моего избирательного округа я вижу, насколько ответственно редакторы районных газет подходят к теме Года единства. В «районках» выходят не короткие заметки, а развёрнутые материалы и целые тематические проекты. Это важно, потому что главная цель — донести идею единства до каждого жителя области. А для Саратовской области, где веками бок о бок живут люди разных национальностей, тема мира и согласия особенно актуальна. Благодаря СМИ мы узнаём о традициях и обычаях наших соседей — а это лучший способ укрепить взаимопонимание».

