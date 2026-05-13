В Саратове впервые заметили Boeing из Кыргызстана

В Саратове впервые приземлился Boeing из соседнего государства.

Сегодня, 13 мая 2026 года, для международного аэропорта «Гагарин» случилось небольшое историческое событие: на его взлётно-посадочную полосу впервые приземлился Boeing 737-300. Пассажирское судно принадлежит авиакомпании Avia Traffic Company из Кыргызстана.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, лайнер совершил в Саратове промежуточную остановку. Цель визита сугубо техническая — дозаправка.

После того как все необходимые процедуры были выполнены, самолёт поднялся в воздух и продолжил свой маршрут в столицу, в Москву.

Ольга Сергеева