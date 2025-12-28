Почти 3 тысячи многодетных получили скидку в колледжах за обучение

Более 1,2 тысячи многодетных семей Саратовской области в этом году воспользовались возможностью получения компенсации оплаты за обучение детей в колледжах и техникумах.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, меру поддержки в регионе разработали по поручению президента РФ Владимира Путина.

— Семьям, воспитывающим трёх и более детей, возвращается 50% от затраченной на обучение в учреждении СПО суммы. Получают выплаты семьи вне зависимости от уровня дохода. Оформить их можно как сразу за несколько платежей, произведённых в течение года, так и за каждый отдельный платёж, — отметил глава региона.

Всего с 2023 года, со слов Бусаргина, этой мерой социальной поддержки воспользовались более 2,7 тысячи семей.

Подготовила Ольга Сергеева