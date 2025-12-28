Подкова из оливье: на учебной кухне в Ершове оригинально украсили праздничные салаты

В Ершовском районе прошёл необычный кулинарный мастер-класс для участников разного возраста.

На базе центра социального обслуживания представители старшего поколения вместе с подростками создавали праздничные салаты в форме подковы, лошади и ёлочных игрушек.

Как отметили организаторы, такие совместные занятия дарят пожилым людям ощущение бодрости и сближают поколения, а молодым участникам позволяют перенять полезные кулинарные навыки.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Учебная кухня», который работает во всех соцучреждениях области. Он является частью региональной программы «Активное долголетие», реализуемой в рамках национального проекта «Семья».

Ольга Сергеева