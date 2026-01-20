Более 12 тысяч звонков совершили пассажиры через справочные видеотерминалы на вокзалах ПривЖД в 2025 году

В 2025 году пассажиры и посетители вокзалов ПривЖД совершили 12,3 тысяч звонков со справочных видеотерминалов.

Чаще всего за помощью к операторам обращались посетители железнодорожного вокзала Астрахани, где было совершено более 5 тыс. обращений.

В основном у операторов уточняли информацию о расписании и маршруте движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда.

В настоящее время интерактивные справочные видеотерминалы установлены на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Волгограде, Астрахани, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Котельникове, Петрове Вале, Ершове, Озинках, Урюпинске (ст. Урюпино), Фролове (ст. Арчеда), Пугачеве (ст. Пугачёвск) и Пушкине (ст. Урбах).

Каждый видеотерминал содержат информацию об истории вокзала, предоставляемых услугах (в том числе для маломобильных граждан) и фотографии.