В 2025 году жители Саратовской области оплатили по судебным приказам более 65 млн рублей долгов за вывоз отходов

В 2025 году по заявлениям саратовского регоператора было вынесено более 28,8 тыс. судебных приказов в отношении должников за услугу по обращению с ТКО из числа собственников квартир и индивидуальных жилых домов.

Общий долг по заявленным требованиям составил почти составил 103,8 млн рублей.

Вынесенные приказы были своевременно переданы в кредитные и финансовые учреждения для взыскания подтвержденной судом задолженности. В результате было взыскано 65,6 млн рублей. В случае отсутствия у должника банковских счетов или вкладов документы передавались судебным приставам.

Саратовский филиал «Ситиматик» во избежание неприятных последствий и дополнительных трат рекомендует не игнорировать извещения о задолженности, которые приходят до момента направления документов на взыскание в суд. Оплатить коммунальную услугу можно в любом отделении банков, Почты России или с помощью онлайн-сервисов, в том числе через личный кабинет саратовского регоператора https://citymatic64.aisgorod.ru/.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90. Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно по телефону «горячей линии» 8 (8452) 69-45-45.