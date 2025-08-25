Более 13 тысяч саратовцев посетили юбилейную «Ночь кино»

В Саратовской области завершилась десятая всероссийская акция «Ночь кино», которая собрала рекордные 13 тысяч зрителей. Мероприятие прошло одновременно на 60 площадках региона, включая кинотеатры, парки и культурные учреждения.

Наибольшее количество зрителей было зарегистрировано в Балаково, Петровске, Аткарске и Энгельсе. В Саратове самыми популярными площадками стали Исторический парк «Россия — Моя история», собравший более 900 человек, и военные вузы, где показы посетили 1600 курсантов.

Министр культуры области Наталия Щелканова отметила, что в этом году посещаемость выросла на 42% по сравнению с прошлым годом. Особенностью юбилейной акции стала доступность фильмов для людей с нарушениями слуха и зрения. Зрители смогли бесплатно посмотреть фильмы «Волшебник Изумрудного города», «Пророк» и «Группа крови».