Артем Курочкин избран главой Базарно-Карабулакского района

На заседании Собрания муниципального района Базарно-Карабулакского района единогласно избран новый глава муниципального образования. Им стал Артем Курочкин, кандидатура которого была представлена конкурсной комиссией.

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности министра по делам территориальных образований Саратовской области Александр Милованов. После оглашения результатов выборов Артем Курочкин принес присягу и приступил к исполнению обязанностей главы района.

На новом посту ему предстоит решать вопросы социально-экономического развития территории, жилищно-коммунального хозяйства и другие актуальные задачи муниципального образования.