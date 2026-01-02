Более 130 молодых саратовцев получили единовременную выплату после трудоустройства

Более 130 молодых специалистов получили единовременную выплату после трудоустройства на предприятия промышленности.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, размер материальной помощи составил от 200 до 450 тысяч рублей.

В регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 0,3%.

Также в течение минувшего года закуплено 100 автобусов большой вместимости, из них 43 – по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Реализуется 275 крупных инвестиционных проектов. Совокупный объем вложений — 1 триллион рублей.

Из успехов в медицине: саратовские медики провели 671 выездной прием в районах области и осмотрели порядка 17 тысяч пациентов.

Ольга Сергеева