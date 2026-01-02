За 2025-й год в Саратове отремонтировали 100 километров дорог

В Саратове подвели итоги дорожного ремонта за 2025 год.

По данным городской администрации, работы были проведены на 227 участках, общая протяжённость которых составила около 100 километров.

Основные работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, были отремонтированы 14 крупных городских магистралей. Ещё 140 участков улиц привели в порядок за счёт средств, полученных от транспортного налога.

Наибольшее количество обновлённых объектов пришлось на Гагаринский район — там привели в нормативное состояние 74 участка дорожной сети.

Ольга Сергеева