Более 14 тысяч человек в Саратовской области установили самозапрет на банковские кредиты

В сентябре 2025 года 14 000 жителей Саратовской области воспользовались правом установить самозапрет на получение займов.

Из них 11 000 человек оформили ограничение через портал «Госуслуги», 3 300 — через МФЦ. По этому показателю регион занял 19-е место в стране.

Всего по России количество граждан с действующими самозапретами достигло почти 14 миллионов, причем только в сентябре такую меру применили более миллиона человек.

Право на установление кредитного самозапрета было введено с 1 марта 2025 года по инициативе президента Владимира Путина. Для ограничения достаточно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги», указав ИНН. По такой же схеме запрет можно отменить.

Ольга Сергеева