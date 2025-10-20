Житель Тамбовской области выкрал из саратовского хостела «Like» телефоны

Житель Тамбовской области украл телефоны в саратовском хостеле.

В полицию Саратова поступило заявление о краже двух мобильных телефонов общей стоимостью 20 тысяч рублей из хостела «Like» на Московской улице. Преступление произошло 18 октября.

Следствие установило, что к хищению причастен 25-летний ранее судимый житель Тамбовской области, ранее проживавший в этом хостеле. Мужчина полностью признал вину и вернул похищенные телефоны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Ольга Сергеева