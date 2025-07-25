Более 1500 жителей Донбасса получили помощь от саратовских добровольцев

Очередная гуманитарная миссия саратовских добровольцев успешно завершена в Донецкой Народной Республике.

В течение двух недель активисты Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» оказывали всестороннюю поддержку жителям новых регионов, охватив более 1 500 человек.

Волонтёры не только доставляли гуманитарную помощь, но и проводили патриотические, памятные, культурные и досуговые мероприятия, помогали пожилым людям, ветеранам, а также участвовали в благоустройстве территорий.

Активистами доставлено свыше 500 наборов с продуктами, средствами гигиены, одеждой и детскими принадлежностями, более 60 человек получили адресную помощь на дому, включая хозяйственные работы, доставку продуктов и медикаментов.

В социальных учреждениях молодогвардейцы помогли оформить более 300 комплектов документов, оказав помощь в навигации, заполнении заявлений и консультациях для пожилых людей.

Особое внимание было уделено местному госпиталю: волонтёры ежедневно помогали медперсоналу, сопровождали пациентов и доставляли лекарства.

Не обошли стороной и экологическое направление: очищена пляжная зона, вывезено более 200 мешков мусора, благоустроены общественные территории.

«Работа в новых регионах — это не просто помощь. Это ответственность. Своими поступками мы показываем, что мы рядом. Мы — молодёжь Саратовской области — искренне хотим помочь и гордимся, что у нас есть такая возможность», — поделилась Дарья Родионова, участница гуманитарной миссии.

«Это не разовая акция, а системная работа. Наши ребята из Саратовской области показывают зрелость, стойкость и человечность. Они возвращаются домой не просто с опытом, а с полным пониманием того, как важны взаимопомощь и участие», — отметил Сергей Драгунов, руководитель Саратовского регионального отделения МГЕР.

Саратовское отделение «Молодой Гвардии» продолжает набор добровольцев для следующих гуманитарных поездок, — отметили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.