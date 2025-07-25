Суббота 26 июля объявлена в регионе днем траура

В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове властями региона принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля.

В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами, — написал глава региона.

Напомним, в результате ЧП, по официальным сообщениям, погибли 6 человек, 7 получили травмы.