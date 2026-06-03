Более 2 тысяч километров газопроводов проверят в Саратовской области к отопительному сезону

«Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» ведут плановую подготовку объектов газового хозяйства к осенне‑зимнему периоду 2026-2027 годов.

Для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения запланировано приборное обследование 2246 км газопроводов, техническое диагностирование более 889 км газовых сетей и 336 пунктов редуцирования газа (ПРГ).

Компании планируют заменить 118 отключающих устройств на современное оборудование с длительным сроком эксплуатации.

Для повышения защиты подземных стальных газопроводов от коррозии специалисты проведут капитальный ремонт 109 установок электрохимической защиты и текущий ремонт 323 установок катодной защиты.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт 165 и текущий ремонт более 3,2 тыс. ПРГ.

В целях успешного выполнения всех запланированных мероприятий будет задействовано 520 единиц специализированного транспорта и техники.

Одновременно газораспределительные организации реализуют программу реконструкции и технического перевооружения газовых объектов. В текущем году будет обновлено около 5 км газопроводов, а также заменено 5 ПРГ, 14 установок электрохимической защиты и 3 элементов автоматизированных систем управления технологическим процессом на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.