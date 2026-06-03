Панков рассказал о благоустройстве зоны отдыха в Ртищево

Депутат Госдумы Николай Панков в Ртищево посетил с жителями общественную территорию на ул. Победы.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Люди выбрали её для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Раньше здесь стояли ларьки и шла торговля пивом. Теперь ларьки снесены, появится зона отдыха. С перголой, скамейками и всем необходимым для людей. На сэкономленные средства планируется ремонт тротуара.

Спасибо жителям. Благодаря их активному голосованию создается комфортное общественное пространство. Это особенно важно, так как рядом находится учреждение дополнительного образования детей. На «Станции юных техников» они занимаются творчеством и получают первые профессиональные навыки. В том числе, в профессии повара, мастера салона красоты, программиста и других.

Отмечу, для занятий используется здание бывшего детсада. Его сохранили для детей, а не отдали коммерсантам. У района хороший потенциал и для организации летнего детского отдыха. Есть малокомплектные школы, где можно обустроить загородные лагеря. Особенно в тех, что находятся в живописных местах недалеко от Хопра. С жителями посмотрим, что для этого можно сделать», — отметил Николай Панков.