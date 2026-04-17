Более 200 творческих работ поступило на конкурс к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС

В преддверии 40-й годовщины со дня начала ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Саратове состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального творческого конкурса «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ».

Мероприятие прошло на площадке ГУ МЧС России по Саратовской области, — сообщает паблик «Политика и общество».

Конкурс был организован по инициативе Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» при поддержке Правительства области и ГУ МЧС России по Саратовской области. Главная цель проекта — сохранение исторической памяти о подвиге ликвидаторов и формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и благодарности героям техногенной эпохи.

На конкурс поступило более 200 творческих заявок из 35 муниципальных районов и городских округов области. Участники соревновались в четырех номинациях: «Литературное творчество – сочинение», «Литературное творчество – стихотворение», «Изобразительное искусство – рисунки» и «Изобразительное искусство – видеоролик».

В торжественной обстановке победителям и призерам были вручены почетные грамоты, памятные сувениры и ценные подарки. Представители ветеранской организации «Союз «Чернобыль» обратились к молодежи с напутственным словом, подчеркнув важность уроков мужества, проявленного 40 лет назад. Участников конкурса и организаторов приветствовал начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством министерства внутренней региональной и муниципальной политики области Олег Ткачев.

Завершилось мероприятие познавательной экскурсией, организованной сотрудниками ГУ МЧС. Учащиеся и гости церемонии посетили Музей пожарной охраны и ознакомились с бытом и современным техническим оснащением специализированной пожарно-спасательной части №3.

Подготовила Ольга Сергеева