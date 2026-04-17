Алексей Антонов: Сельское хозяйство нашего региона занимает лидирующие позиции в России

В Йошкар-Оле на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа рассмотрели вопросы развития агропромышленного комплекса, а также кадрового обеспечения здравоохранения.

По ряду показателей сельского хозяйства наш регион занимает лидирующие позиции в России, это отметили и члены Совета. Саратовская область вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности, и со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти необходимо содействие в дальнейшем развитии реального сектора региона. Особое внимание важно уделить перерабатывающей промышленности, созданию условий для бизнеса. На площадке Саратовской областной Думы рассмотрим, что для этого требуется.



В здравоохранении считаю важным активнее развивать институт наставничества, закрепленный вступившим в силу в этом году федеральным законом. Безусловно, молодым врачам нужна поддержка опытных специалистов.

Но не менее важна воля главного врача. Когда он болеет душой за свое учреждение, заинтересован в кадрах, готов приглашать молодёжь, создавать условия, то и штат пополняется. Влияние на качество медицинской помощи здесь прямое. Именно на этом уровне многим стоит проявить большую ответственность.