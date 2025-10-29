Более 26 тысяч многодетных семей области получили удостоверения нового образца

В Саратовской области продолжается выдача новых бессрочных удостоверений многодетным семьям.

На сегодня документы уже получили 26,3 тысячи семей. Как сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Морозова, заменить старые удостоверения необходимо до конца года — заявления принимаются до 1 декабря.

Напомним, новый документ единого образца, разработанный по поручению президента, действует на всей территории России и упрощает получение мер поддержки. Подать заявление можно через органы соцзащиты, МФЦ или портал Госуслуги.

Право на удостоверение имеют семьи с тремя и более детьми до 18 лет. Статус сохраняется для детей до 23 лет, обучающихся очно, а также во время службы в армии или правоохранительных органах.

Ольга Сергеева