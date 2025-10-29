В Саратове задержали сотрудника ГАИ по подозрению в превышении полномочий во время экзаменов на права

В Саратовской области возбуждено уголовное дело за превышение полномочий против сотрудника ГАИ.

По данным следственного управления СК РФ, задержан начальник контрольно-профилактического отдела региональной Госавтоинспекции Александр Рябов.

Ему инкриминируют организацию незаконной сдачи экзаменов на водительские права. Согласно предварительной информации, сотрудник возмездно помогал кандидатам при прохождении как теоретической, так и практической части испытаний.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ региона. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ольга Сергеева