Более 27 тысяч многодетных семей области получили удостоверения нового образца

В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи нового федерального образца.

На сегодняшний день документ получили уже более 27,9 тысячи семей.

Важно отметить, что ранее выданные удостоверения будут действовать только до 1 января 2026 года. Чтобы получить новый документ, необходимо подать заявление до 1 декабря 2025 года через портал Госуслуги, МФЦ или непосредственно в учреждении социальной поддержки по месту жительства.

Как пояснила заместитель министра труда и социальной защиты региона Ольга Морозова, новое удостоверение имеет бессрочный характер и действует на всей территории России. Это значительно упрощает процедуру получения льгот и мер поддержки для многодетных семей.

Для консультаций по всем вопросам, связанным с получением документа, работает единый телефон министерства: 8-800-775-21-09.

Ольга Сергеева