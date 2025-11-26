Саратовец украл из сетевого магазина 89 плиток шоколада

В Саратове задержан мужчина, похитивший партию шоколада из магазина.

В Саратове раскрыта кража на 9 тысяч рублей, совершенная в одном из магазинов на улице Московской. Как установили правоохранители, 39-летний ранее судимый житель Заводского района беспрепятственно вынес из торгового зала 89 шоколадок, зафиксировав свои действия на камерах наблюдения.

Злоумышленник признался, что реализовал похищенное за 4 тысячи рублей. В ходе расследования также выяснилось, что он причастен к аналогичной краже из магазина в Мирном переулке, где причинил ущерб на 1,7 тысячи рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным видеозаписей с камер наблюдения, инцидент произошел в магазине сети «Пятерочка».

Ольга Сергеева