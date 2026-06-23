Более 28 тысяч молодых саратовцев впервые устроились на работу в 2026 году

Более 28 тысяч молодых жителей Саратовской области начали трудовую карьеру в этом году

Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по региону.

Летние каникулы стали для многих школьников и студентов не только временем отдыха, но и возможностью получить первый трудовой опыт. В регионе активно развивается практика официального трудоустройства молодежи на временные должности. Это позволяет молодым людям не только заработать, но и накапливать пенсионные коэффициенты, так как период временной работы входит в страховой стаж.

Для того чтобы работа засчитывалась в стаж, работодатель обязан заключить трудовой договор с молодым сотрудником, даже если он несовершеннолетний. Также необходимо оформить электронную трудовую книжку, которая хранит всю информацию о месте и периоде работы, должности и квалификации.

Электронная трудовая книжка упрощает процесс оформления пенсии в будущем и позволяет устраиваться на работу дистанционно. Заказать выписку из нее можно через личный кабинет на портале Госуслуг, где она будет заверена электронной подписью. Для получения бумажной версии с печатью необходимо обратиться в клиентскую службу СФР, МФЦ или к работодателю.

Молодежь Саратовской области получает возможность не только заработать, но и заложить основы для своей будущей пенсии.

Ольга Сергеева