Виктор Яровой: гастротуризм помогает Поволжью заявить о себе

Шеф-повар, участник и организатор крупных гастрономических проектов Виктор Яровой в эфире программы «Вкус жизни» на радио «Комсомольская правда в Саратове» рассказал о развитии гастротуризма в Поволжье, кулинарных событиях последних месяцев и значении командной работы в профессии.

По его словам, региону важно объединять усилия и делиться опытом, чтобы в итоге сильнее заявлять о себе на гастрономической карте страны.

«Мы должны быть одним таким мощным кулаком… И тем самым заявить о себе», — отметил Виктор Яровой.

Он рассказал и о гастрономическом проекте, связанном с московским журналом, в рамках которого в Саратове прошли нетворкинг и ужин с участием шефов из столицы. Гостям также показали город и местную гастроиндустрию, познакомили с локальными блюдами и производителями.

Отдельно Яровой остановился на VIP-ужине, который запомнился ему нестандартными решениями и яркой подачей блюд. Среди блюд собственного авторства он отметил говяжий язык, запечённый со свёклой.

По словам Виктора Ярового, такие мероприятия важны не только для профессионального общения, но и для развития региона в целом.

Полную версию программы «Вкус жизни» и смотрите на странице ВК.