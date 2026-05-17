Более 3 тысяч саратовцев расселят до конца 2027 года из аварийного и ветхого жилья

В Саратовской области до конца 2027 года планируют переселить из аварийного жилья около 3 тысяч человек.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул: это одно из важнейших социальных направлений.

Благодаря решениям президента Владимира Путина за последние несколько лет новые квартиры получили более 13,1 тысячи жителей области. Программа продолжается — на предстоящие мероприятия выделят свыше 4 млрд рублей.

В настоящее время переселение идёт в Саратове, Энгельсе, Ершове и Вольске. Новое жильё получат 806 человек, из них 179 уже улучшили свои условия.

«Людям предоставляются новые помещения в уже готовых домах или компенсация. Все процессы по этому этапу должны быть завершены до конца 2026 года», — добавил Бусаргин.

В следующий этап программы вошли 11 муниципалитетов, на него выделено порядка 2,7 млрд рублей, объём регионального софинансирования превысил 1 млрд рублей. До конца 2027 года расселят ещё 1138 квартир, где проживает более 2100 человек. В ряде муниципалитетов принято решение о строительстве новых домов.

Губернатор поручил главам территорий взять под контроль процессы возведения жилья и максимально информировать граждан о сроках и местах переезда.

