В Саратове начался второй этап масштабной реконструкции Ботанического сада

Обновляемая площадь составляет 9,6 га.

Как сообщает телеграм-канал «Володин Саратов», до начала работ территория находилась в неудовлетворительном состоянии, здесь не хватало инфраструктуры.

На втором этапе ремонтируется здание лаборатории, устанавливаются инженерные системы и коммуникации, возводятся две теплицы для выращивания растений, создаются тропинки.

На реконструируемой территории находятся коллекции и экспозиции отделов флоры и растительности, интродукции цветочно-декоративных культур, а также учебно-научная лаборатория «Экспериментальный питомник».

Первый этап реконструкции Ботанического сада был реализован осенью 2025 года. Такие масштабные работы провели впервые за 70 лет существования сада.

Ботанический сад, созданный в 1956 году, является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Здесь собрана большая коллекция растений — около 3 500 видовых образцов, в том числе привезённых из Европы, Северной Америки, Крыма и Кавказа.

Ольга Сергеева