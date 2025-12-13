Более 300 коммунальных машин борются с последствиями снежной стихии в Саратове

В Саратове и Энгельсе продолжается ликвидация последствий метели и шквалистого ветра.

По поручению саратовского мэра Михаила Исаева на круглосуточную очистку улиц от снега и наледи выведено свыше 300 единиц техники.

Работы сконцентрированы на основных магистралях, тротуарах, подходах к социальным объектам и остановкам. Дороги обрабатываются противогололедными материалами.

Из-за непогоды, сопровождающейся порывами ветра до 27 м/с, в области произошли перебои с коммунальными услугами, на трассах действуют ограничения.

Губернатор Роман Бусаргин призвал жителей по возможности оставаться дома.

Ольга Сергеева