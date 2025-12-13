Расчистка дорог от снега в Саратове ведётся круглосуточно

По поручению главы города Саратова Михаила Исаева председатель комитета дорожного хозяйства Андрей Бондарев приступил к выездному контролю уборки улиц.

О ходе работ в Заводском районе рассказал глава Вячеслав Доронин и руководитель МБУ «Служба благоустройства города».

Очистка ведется не только на центральных магистралях, но и на подходах к удаленным микрорайонам. Служба благоустройства города обеспечила проезд в поселок Увек, расчистили въезды в город со стороны Кумысной поляны и Алтынной горы.

В настоящий момент в Заводском районе задействована 61 единица техники, включая подметальные, посыпочные и уборочные машины.

Андреем Бондаревым поставлена задача взять расчистку пешеходных зон на особый контроль, а также обеспечить качественную уборку подходов к остановкам общественного транспорта.

Работы будут продолжены в круглосуточном режиме, — сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Подготовила Ольга Сергеева