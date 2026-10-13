Более 300 школьников побывали на экскурсиях в вагонном участке Саратов-Пассажирский с начала года

В январе-сентябре 2026 года более 300 школьников побывали на профориентационных экскурсиях в вагонном участке Саратов-Пассажирский. Об этом сообщили на форуме, посвященном развитию промышленного туризма в Саратове. В мероприятии участвовали эксперты туристской индустрии, представители органов власти и ведущих предприятий, которые обсудили актуальные тренды и перспективы индустриального туризма в России.

Представители Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») в рамках форума посетили ключевые дискуссионные площадки, круглые столы и экспертные сессии. Их участники поделились друг с другом опытом интеграции производственных площадок в туристские маршруты, а также узнали об актуальных потребностях организаторов туров к транспортной инфраструктуре. Кроме того, обсудили вопросы развития межрегиональных индустриальных маршрутов и повышения доступности промышленных объектов для организованных групп туристов.

Полученный на форуме опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования пассажирских сервисов и реализации новых туристских проектов.