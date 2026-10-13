В Саратовской консерватории прозвучат шедевры мировой вокальной музыки

В Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоится концерт «Шедевры мировой вокальной музыки». В программе — арии, романсы и дуэты зарубежных и отечественных композиторов.

На сцену выйдут ассистенты-стажёры и педагоги кафедры академического пения и оперной подготовки, а также кафедры академического пения. Среди исполнителей — лауреаты всероссийских и международных конкурсов: баритон Андрей Медведев, сопрано Ольга Алакина, сопрано Юлия Ломакина, тенор Илья Говзич, тенор Чжоу Юньхань, сопрано Евгения Каплун и тенор Иван Подгороднев.

Также в концерте примут участие народный артист РФ, бас Виктор Григорьев, баритон Егор Кошельков и баритон Сергей Майданов.