Более 300 тысяч саратовцев получат льготные лекарства на 5 млрд за год

Финансирование льготного лекарственного обеспечения в Саратовской области в 2025 году превысит 5 млрд рублей.

Средства поступят из федерального и регионального бюджетов.

Губернатор Роман Бусаргин возложил ответственность за обеспечение льготников медикаментами на главных врачей и Минздрав региона. Председатель Общественного совета при ведомстве Андрей Крупин подчеркнул, что от бесперебойного снабжения лекарствами, которые нельзя прерывать, зависит жизнь пациентов.

В области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Медучреждения уже формируют заявки на следующий год.

Ольга Сергеева