Из-за резкого роста цен на переработку мусора в Саратове привлекут прокуратуру

Власти Саратова намерены привлечь контролирующие органы из-за десятикратного роста цен на утилизацию древесных отходов.

Единственная в городе площадка по переработке спиленных деревьев подняла расценки с 800 до 8000 рублей за тонну. Как сообщил зампред областной Думы Роман Грибов, это затрудняет работы по благоустройству и удалению аварийных деревьев, на которые жаловались жители.

Депутат назвал рост цен на 900% неприемлемым и заявил о намерении направить запросы в ФАС и прокуратуру для проверки обоснованности такого скачка.

Ольга Сергеева