Более 400 матерей в Саратовской области получили «губернаторские выплаты» за новорожденных

Возрастной ценз увеличен для «губернаторской выплаты» на второго ребенка.

Замминистра труда и соцзащиты Саратовской области Ольга Морозова рассказала о ходе реализации новой региональной меры поддержки — «губернаторской выплаты», введённой по поручению главы региона с 1 января 2025 года.

Выплата в размере 8 тысяч рублей, на которую по состоянию на декабрь уже подали заявления 464 женщины, оказалась очень востребованной. Её получили около 400 матерей.

Ключевое изменение: изначально право на пособие имели женщины до 25 лет, родившие второго ребёнка. Сейчас возрастной ценз увеличен — теперь претендовать на выплату могут матери в возрасте до 26 лет включительно.

Оформить пособие можно в МФЦ или центре соцподдержки, пока ребёнку не исполнится 3 года. Допускается выплата и за прошедшие полгода с момента рождения.

Ольга Сергеева